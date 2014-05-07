Написать двиг на Yii

Нужно реализовать двиг со средним функционалом на Yii.

Для человека со средним опытом ничего сложного особо нет.

Есть подробное ТЗ, готов всё подробно объяснить (если будут вопросы).

Нужен ответственный исполнитель, который назначает адекватные цены за работу + делает всё в срок.

Нулевые аккаунты меня не интересуют.

Пишите ваши предложения, вместе со своими контактами, сюда.