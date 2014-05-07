Написать двиг на Yii

Требуется доработать программное обеспечение онлайн кинотеатра и "натянуть" новый дизайн. Примерный перечень работ: - Адаптивная верстка предоставленного дизайна (основная часть выполнена, треуется допилить) - Внедрение HTML кода в существующий движок (PHP 5, smarty в качестве шаблонизатора) - Модернизация ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно реализовать двиг со средним функционалом на Yii.
Для человека со средним опытом ничего сложного особо нет.
Есть подробное ТЗ, готов всё подробно объяснить (если будут вопросы).
Нужен ответственный исполнитель, который назначает адекватные цены за работу + делает всё в срок.
Нулевые аккаунты меня не интересуют.
Пишите ваши предложения, вместе со своими контактами, сюда.
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