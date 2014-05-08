Доработка проекта на Drupal + Openlayers (JS)

Имеется проект на Drupal 7 + Openlayers + Geofield.

Не хватает существующих инструментов редактирования карт, для чего был добавлен модуль OpenLayers Editor + библиотека OLE 1.0beta4 (http://ole.geops.de, через libraries). Однако при включении на карте модуля Openlayers Editor карта пропадает вовсе. Есть мнение, что проблема даже не в обёртке, а в самом OLE, который при загрузке ломает вывод карты.

Найденное на просторах интернета решение о включении модуля Drupal Jquery результата не дало.

Вариантов несколько:

— либо починить Openlayers editor (при этом необходимо сохранить переключатель слоёв на карте),

— либо дополнить панель инструментов Geofield фичами поворота геометрии (http://www.openlayers.org/dev/examples/transform-feature.html) перетаскивания и изменения размера (http://www.openlayers.org/dev/examples/modify-feature.html). В существующей панели инструментов Geofield такого нет.