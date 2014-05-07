Разработка, модификация, внедрение Flash игр

Нужен человек, умеющий работать с флэш. Для сайта по проведению соревнований нужно внедрить флэш игры. Идея такова: после регистрации пользователь может принять участие в соревновании, даётся от 1 до n попыток, каждая попытка записывается в базу данных. после участия во всех играх пользователь получает результат.

Например, нужно внедрить такую игру (разрешено использовать опен сорс код)

http://www.havefungaming.com/play-75-Push_Box.html

допустим в игре 4 комнаты. Пользователю дана одна попытка.

за игру даётся 10 очков, если в каждой комнате пользователь сделал минимальное кол-во шагов. -1 балл за каждый дополнительный шаг. После прохождения всех 4х комнат пользователь переходит к следующей игре, при этом кол-во набранных баллов записывается в БД. По окончанию соревнование, допустим следующее утро, вся информация публикуется в профиле пользователя.

В общем итоге нужно будет разработать и внедрить около 10 таких игр (не сразу, в течение года).

Хотелось бы услышать примерную цену за разработку и внедрение игры, которую я привёл в примере.

Нужен человек, который умеет укладываться с обговоренные сроки. Принцип работы: обсуждает ТЗ и сроки, после чего за каждый просроченный день (без уважительной причины) сумма проекта будет уменьшаться.