Сделать модуль DLE

Веб-программированиеЗавершен2 заявки171 просмотр
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1. Сделать модуль DLE engine/modules/name.php

2. Получить в модуле передаваемое значение а на выходе (result) делать шифровку md5

3. Если расширение передаваемого значения .txt, то считывать каждую строку из файла и делать шифровку и выдать пользователю.

10 лет назад
_Stavr_
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
key1980
Сергей 
43 годаГрузия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
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