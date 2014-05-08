Сделать форму поиска Яндекс Острова

Нужно написать небольшой скрипт на perl, который отправляет данные из формы в 1С с помощью wsdl. Формат данных есть, форма в наличии.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что это такое - http://islands.yandex.ru
Документация - http://help.yandex.ru/webmaster/interactive-answers/form-description.xml
Пример того что нужно - http://help.yandex.ru/webmaster/interactive-answers/form-examples.xml#krisha (тут есть XML-описание, грубо говоря берем его и заменяем на данные моего сайта)
Сайт сделан на Друпал 6.
Сколько будет стоить сделать такое?
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