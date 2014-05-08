Сделать форму поиска Яндекс Острова

Что это такое - http://islands.yandex.ru

Документация - http://help.yandex.ru/webmaster/interactive-answers/form-description.xml

Пример того что нужно - http://help.yandex.ru/webmaster/interactive-answers/form-examples.xml#krisha (тут есть XML-описание, грубо говоря берем его и заменяем на данные моего сайта)

Сайт сделан на Друпал 6.

Сколько будет стоить сделать такое?