Сделать форму поиска Яндекс Острова

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок130 просмотров
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Что это такое - http://islands.yandex.ru

Документация - http://help.yandex.ru/webmaster/interactive-answers/form-description.xml

Пример того что нужно - http://help.yandex.ru/webmaster/interactive-answers/form-examples.xml#krisha (тут есть XML-описание, грубо говоря берем его и заменяем на данные моего сайта)

Сайт сделан на Друпал 6.

Сколько будет стоить сделать такое?

10 лет назад
adivlin
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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