Нужно написать небольшой скрипт на perl, который отправляет данные из формы в 1С с помощью wsdl. Формат данных есть, форма в наличии.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программист РНР для переделки и последующей поддержки на основе постоянного долгосрочного сотрудничества нескольких сайтов интернет магазинов. Полное ТЗ во вложении.
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