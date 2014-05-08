Требуется сделать интернет-магазин - на любом движке кроме Joomla и самописа и движка с платной лицензией или ломаном!

Присылайте все предложения по данной задаче! Главное требование к сайта - это легкость управления, наполнения товарами, понятная и удобная панель управления!

Требования к программисту: постоянная доступность связи и порядочность в исполнении заказа на весь период работы!

Сроки разработки и стоимость - обсуждаются лично!!!

Имеется: уникальный дизайн, требуется сделать вертску и натяжку на CMS!

Пишите обязательно в откликах скайп, предложения рассматриваются постоянно и круглосуточно - держите включенным скайп. (24/7)

Ждем Ваших предложений!

Спасибо.