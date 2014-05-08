Интегрировать рекламу в видеоплеер

Нужна начальная – тестовая интеграция рекламы в видео Не в поток. Все есть нужно только интегрировать по сути для теста.

Есть API получения рекламы от брокера, нужно написать на php проброс данных + визуальное отображение самой рекламы над плеером (JavaScritp).

Оплата только после сдачи, пишите цену сразу вашего рабочего часа.