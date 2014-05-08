Интегрировать рекламу в видеоплеер

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка126 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна начальная – тестовая интеграция рекламы в видео Не в поток. Все есть нужно только интегрировать по сути для теста.

Есть API получения рекламы от брокера, нужно написать на php проброс данных + визуальное отображение самой рекламы над плеером (JavaScritp).

Оплата только после сдачи, пишите цену сразу вашего рабочего часа.

10 лет назад
domler
45 летТурция
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Требуется сделать интернет-магазин

    Требуется сделать интернет-магазин - на любом движке кроме Joomla и самописа и движка с платной лицензией или ломаном! Присылайте все предложения по данной задаче! Главное требование к сайта - это легкость управления, наполнения товарами, понятная и ...

    Веб-программирование28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Cпециалист по web asist shop script

    $50

    Необходимо поменять порядок расположения подразделов в категории на данном сайте http://www.arsenal-stroi.su/category/tikkurila_a1/?show_all_prod=1 Подробности заинтересовавшимся, магазин довольно сильно переписан.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Прикрутить 2 модуля на OpenCart, исправить ошибки

    1. http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&amp;extension_id=1739 2. https://opencartforum.com/files/file/1155-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-seopro/ Хочется найти специалиста в OpenCart который после модулей выстроит правильно приоритеты по SEO итд

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать форму поиска Яндекс Острова

    Что это такое - http://islands.yandex.ru Документация - http://help.yandex.ru/webmaster/interactive-answers/form-description.xml Пример того что нужно - http://help.yandex.ru/webmaster/interactive-answers/form-examples.xml#krisha (тут есть XML-описание, грубо говоря берем его и заменяем на данные моего сайта) Сайт сделан на Друпал 6. Сколько будет стоить сделать такое?

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • DLE Robokassa

    $25

    Нужно сделать страничку оплаты через робокассу с последующей отправкой данных о платеже на почту, версия дле 10.1

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется программист

    Требуется программист РНР для переделки и последующей поддержки на основе постоянного долгосрочного сотрудничества нескольких сайтов интернет магазинов. Полное ТЗ во вложении.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • После переезда не работает форма отправки запроса

    починить форму отправки емайл,после переезда перестала работать. После заполнения и субмита редиректит на пустую страницу - файл formailer.php который не может выполнить свою задачу. Форма отправки запроса: http://fstructures.com/static/structure_inquiry.html?rq#structure

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать модуль DLE

    1. Сделать модуль DLE engine/modules/name.php 2. Получить в модуле передаваемое значение а на выходе (result) делать шифровку md5 3. Если расширение передаваемого значения .txt, то считывать каждую строку из файла и делать шифровку и выдать пользователю.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад