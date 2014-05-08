Нужно написать ТЗ

Необходимо создать ТЗ онлайн системы отслеживания отправлений (посылок) по трекинг номеру. В системе будет 3 роли взаимодействия, администратор - отслеживает работу системы получает отчеты по работе операторов и пользователей, оператор - заводит через веб интерфейс отправления ( посылки) по факту его приемки на отправку. Выдает пользователю трекинг номер. Пользователь может отслеживать состояние и местонахождения посылки по трекинг номеру в хронологическом порядке. На номер телефона пользователя создается аккаунт, в который он может зайти через сайт по своему номеру телефону. В аккаунте пользователя видна хронология всех отправлений и их статусы.

Детали при контакте, нужно это хорошо расписать соответствующе оформить в виде нормального ТЗ продумать нюансы. Возможен дальнейшая работа по разработки этой системы.