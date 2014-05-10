Переписать скрипт загрузки фото

Добрый день!

Имеется скрипт добавления объявления. (в приложении ссылка) Скрипт на php.

При загрузке фото - не хватает оперативной памяти если фото более 1мб. Нужно обновить загрузчик фото на более оптимальный. Чтобы фото в кеше конвертировались а потом заливались. Желательно индикатор загрузки фотографий. Их кол-во должно быть 3 файла. Выбрать чтобы можно было сразу 3.

Сделать нужно очень быстро.

Пжл сразу указывайте сумму.

Скрипт работает как на добавление новых объявлений так и на редактирование. Эта функция должна остаться.