Требуется специалист Joomla/ModX

Нужен веб-программист для периодической удалённой работы.

Работа сдельная и не сложная. Можно выполнять в качестве подработки по вечерам.

В перспективе, если сотрудничество будет продуктивным – возможна работа на постоянной основе.

Что необходимо будет делать:

- выполнение стандартных задач от seo-специалистов (выкладка текстов, правка мета-тегов, настройка редиректов, настройка ЧПУ, легкие правки по верстке и т.д.)

- незначительная корректировка сайтов на разных CMS - в основном joomla modX и drupal

- расширять функциональность сайтов (добавлять различную информацию на сайт)

- различные интересные нестандартные задачи

Навыки, которые необходимы:

- Хорошее знание популярных CMS (или умение быстро разобраться)

- Хорошее знание PHP

- Знание языка SQL, опыт работы с СУБД MySQL.

- Хорошее знание HTML/HTML5, CSS/CSS3 и верстки страниц.

Важные личные качества: надежность, ответственность и умение выполнять задачи в срок.

Если вы работали или работаете в вебстудии – это будет большим плюсом.