Требуется специалист Joomla/ModX

требуется определить и вылечить вирус, на который ругается google и из-за которого посыпалось сео-сайта sovinyon [com]dot[ua]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен веб-программист для периодической удалённой работы.
Работа сдельная и не сложная. Можно выполнять в качестве подработки по вечерам.
В перспективе, если сотрудничество будет продуктивным – возможна работа на постоянной основе.
Что необходимо будет делать:
- выполнение стандартных задач от seo-специалистов (выкладка текстов, правка мета-тегов, настройка редиректов, настройка ЧПУ, легкие правки по верстке и т.д.)
- незначительная корректировка сайтов на разных CMS - в основном joomla modX и drupal
- расширять функциональность сайтов (добавлять различную информацию на сайт)
- различные интересные нестандартные задачи
Навыки, которые необходимы:
- Хорошее знание популярных CMS (или умение быстро разобраться)
- Хорошее знание PHP
- Знание языка SQL, опыт работы с СУБД MySQL.
- Хорошее знание HTML/HTML5, CSS/CSS3 и верстки страниц.
Важные личные качества: надежность, ответственность и умение выполнять задачи в срок.
Если вы работали или работаете в вебстудии – это будет большим плюсом.
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