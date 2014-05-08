Срочно поставить шаблон на Wordpress

$50
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок192 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Поставить премиум шаблон на движек вордпресс. Сроки сжаты. Надо постараться сделать за пару часов. Подробнее в аське или скайпе.

WordPress
10 лет назад
ewex
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужно написать ТЗ

    $100

    Необходимо создать ТЗ онлайн системы отслеживания отправлений (посылок) по трекинг номеру. В системе будет 3 роли взаимодействия, администратор - отслеживает работу системы получает отчеты по работе операторов и пользователей, оператор - заводит через веб интерфейс ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Парсер позиций Google/Yandex

    Здравствуйте. Нужно сделать набор классов (библиотеку) дял сбора позиций в Google/Yandex. Также нужно чтобы была возможность парсинга кеша страниц Google/Yandex. На вход подаем страницу - на выход дата. Сбор позиций должен происходить через набор прокси серверов в ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переписать скрипт загрузки фото

    $100

    Добрый день! Имеется скрипт добавления объявления. (в приложении ссылка) Скрипт на php. При загрузке фото - не хватает оперативной памяти если фото более 1мб. Нужно обновить загрузчик фото на более оптимальный. Чтобы фото в кеше конвертировались а ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется специалист Joomla/ModX

    $250

    Нужен веб-программист для периодической удалённой работы. Работа сдельная и не сложная. Можно выполнять в качестве подработки по вечерам. В перспективе, если сотрудничество будет продуктивным – возможна работа на постоянной основе. Что необходимо будет делать: - ...

    JoomlaMODX
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интегрировать рекламу в видеоплеер

    Нужна начальная – тестовая интеграция рекламы в видео Не в поток. Все есть нужно только интегрировать по сути для теста. Есть API получения рекламы от брокера, нужно написать на php проброс данных + визуальное ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется сделать интернет-магазин

    Требуется сделать интернет-магазин - на любом движке кроме Joomla и самописа и движка с платной лицензией или ломаном! Присылайте все предложения по данной задаче! Главное требование к сайта - это легкость управления, наполнения товарами, понятная и ...

    Веб-программирование28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад