Необходимо парсер базы данных с сайта

Добрый день! Имеется скрипт добавления объявления. (в приложении ссылка) Скрипт на php. При загрузке фото - не хватает оперативной памяти если фото более 1мб. Нужно обновить загрузчик фото на более оптимальный. Чтобы фото в кеше конвертировались а ...