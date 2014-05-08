Нужно улучшить страницу товара MODX

Есть сайт на модх к нему прикрутили SHOPkeeper и модуль Импорт/Экспорт товаров. Да, очень быстро и удобно стало обновлять каталог с товарами, загрузил файл excel и все дела. НО! Страничка с товаром выглядит отвратительно, ссылка на товар еще хуже. Цены почти не видно. Картинки нет.(но можно и без нее если это очень сложно и очень дорого) страничка со списком товаров так же нуждается в доработке .

Кто может это все красиво и быстро наладить?