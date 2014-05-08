Нужно улучшить страницу товара MODX

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки111 просмотров
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Есть сайт на модх к нему прикрутили SHOPkeeper и модуль Импорт/Экспорт товаров. Да, очень быстро и удобно стало обновлять каталог с товарами, загрузил файл excel и все дела. НО! Страничка с товаром выглядит отвратительно, ссылка на товар еще хуже. Цены почти не видно. Картинки нет.(но можно и без нее если это очень сложно и очень дорого) страничка со списком товаров так же нуждается в доработке .

Кто может это все красиво и быстро наладить?

MODX
10 лет назад
Seeyou1
Андрей 
35 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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