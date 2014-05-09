Сделать возможность вставки jivosite в контенте

Требуется решить проблему непонятного прыжка с http://promo.artadvanc.ru/ru.html на http://promo.artadvanc.ru/undefined/ru.html во всех браузерах все отлично, IE как обычно. Нужно сделать сейчас, у кого нет времени прошу не отписывать. 1) Оплата в КИВИ. так что цену желательно указать в рублях. 2) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для тех, кто не в курсе www.jivosite.ru - предоставляет возможность размещения кнопки онлайн-чата с менеджером компании.
Но часто, в публикациях и статьях я делаю призыв к покупке. Этот призыв должен быть активной ссылкой, при нажатии на которую должен открываться jivosite
Как это делать в сервисе siteheart я знаю, но в последнее время он перестал стабильно работать.
ЗАДАЧА: Показать как делать ссылки в статьях, которые будут открывать диалоговое окно jivosite. Возможно эта информация как-то поможет. http://www.jivosite.ru/javascript-api
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