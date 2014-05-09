Сделать возможность вставки jivosite в контенте

Для тех, кто не в курсе www.jivosite.ru - предоставляет возможность размещения кнопки онлайн-чата с менеджером компании.

Но часто, в публикациях и статьях я делаю призыв к покупке. Этот призыв должен быть активной ссылкой, при нажатии на которую должен открываться jivosite

Как это делать в сервисе siteheart я знаю, но в последнее время он перестал стабильно работать.

ЗАДАЧА: Показать как делать ссылки в статьях, которые будут открывать диалоговое окно jivosite. Возможно эта информация как-то поможет. http://www.jivosite.ru/javascript-api