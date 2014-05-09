Написание советника MT4 и MT5

Требуется решить проблему непонятного прыжка с http://promo.artadvanc.ru/ru.html на http://promo.artadvanc.ru/undefined/ru.html во всех браузерах все отлично, IE как обычно. Нужно сделать сейчас, у кого нет времени прошу не отписывать. 1) Оплата в КИВИ. так что цену желательно указать в рублях. 2) ...