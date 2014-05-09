Написание советника MT4 и MT5

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка148 просмотров
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Здравствуйте, нужно написать советник который будет работать на MT4 и MT5, советник должен ставить отложенные ордера, так же должен быть ключ лицензии и занулить. ПОдробности при переписке.Функции очень просты .

10 лет назад
Insayer
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад