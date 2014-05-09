Отображение сайта в safari

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок94 просмотра
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в safari сайт отображается не на весь экран по горизонтали, нужно прокручивать вправо.

возможно у кого есть опыт?

10 лет назад
semsem2009
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад