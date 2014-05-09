Отображение сайта в safari

Есть сайт на OpenCarte. Нужно отредактировать файл category.tpl . А именно: 1) Хочу разместить вывод описания категорий под товарами. Когда переставляю блок вывода описания все хорошо в категориях, но на страницах типа : Контакты, Доставка инфа ...
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в safari сайт отображается не на весь экран по горизонтали, нужно прокручивать вправо.
возможно у кого есть опыт?
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