Доработки OpenCarte

Есть сайт на OpenCarte. Нужно отредактировать файл category.tpl . А именно:

1) Хочу разместить вывод описания категорий под товарами. Когда переставляю блок вывода описания все хорошо в категориях, но на страницах типа : Контакты, Доставка инфа также опускается вниз и ее не видно. Нужно сделать чтобы в категориях опускалась, а на страницах которые я укажу оставалась на том же месте.