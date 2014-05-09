Доработки OpenCarte

Веб-программированиеЗавершен4 заявки141 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт на OpenCarte. Нужно отредактировать файл category.tpl . А именно:

1) Хочу разместить вывод описания категорий под товарами. Когда переставляю блок вывода описания все хорошо в категориях, но на страницах типа : Контакты, Доставка инфа также опускается вниз и ее не видно. Нужно сделать чтобы в категориях опускалась, а на страницах которые я укажу оставалась на том же месте.

OpenCart
10 лет назад
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
ArgosOleg
Олег 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Замечательный исполнитель. Знание OpenCarte на высшем уровне. Очень хорошая коммуникация.
Хороший заказчик, четко понимает что хочет получить в результате.