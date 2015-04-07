Создание и ведение тематической группы

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок186 просмотров

Добрый день.

Интересует создание, ведение и активация тематической группы в FB и VK.

Интересует исключительно опытные SMM-специалисты.

Интересуют специалисты из Украины.

10 лет назад
Roland777
Евгений 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров