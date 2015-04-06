Нужно зарегистрировать приложения в соц сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки104 просмотра

Нужно зарегистрировать приложения в соц сетях. Такого плана http://habrahabr.ru/sandbox/48565/ - для авторизации на сайте через соц сети.

Нужно:

Твиттер

Фейсбук

Яндекс

В контакте

Ливинтернет

Гугл

http://friendfeed.com

livejournal.com

Свои данные, нужные для регистрации - предоставлю

10 лет назад
moder77
Олег 
43 года
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад
22 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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