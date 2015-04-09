Требуется ручное размещение объявлений на сайтах трудоустройств. Тематика - предлагаю работу. Россия и все СНГ, может даже русскоязычный забугор. Вижу раелизацию так: создаем совместный почтовый ящик, которым исполнитель пользуется для подтверждения адреса, а я для ...
Оптимизация и продвижение Магазина ETSY
Существует интернет-магазин по продаже колец с гравировкой на торговой площадке Etsy.com. В магазине порядка 200 наименований товара, ЦА – англоязычные покупатели, преимущественно из США и Европы.
Проблема:
Очень маленькая посещаемость магазина (около 30 за сутки), соответственно, практически нет продаж. Товары магазина по ключевым словам находятся на 20 странице и дальше).
Требуется специалист со знаниями и опытом продвижения интернет-магазинов на торговых площадках, таких как Ebay, Etsy, Dawanda и т.д.
Что необходимо сделать:
1. Проанализировать магазин и то, что уже сделано для его продвижения в различных соц. сетях (FB, Pinterest, Twitter, Google +)
2. На основании анализа, дать рекомендации по улучшению/продвижению магазина. Создать план по оптимизации и продвижению магазина.
3.Реализовать запланированную работу (согласно поставленным целям).
Оплата:
1. Анализ сайта и разработка плана, оплачивает отдельно, по договоренности.
2. Оптимизация и продвижение – ежемесячно, в зависимости от объема работы, по договоренности.
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