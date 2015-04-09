Оптимизация и продвижение Магазина ETSY

Существует интернет-магазин по продаже колец с гравировкой на торговой площадке Etsy.com. В магазине порядка 200 наименований товара, ЦА – англоязычные покупатели, преимущественно из США и Европы.

Проблема:

Очень маленькая посещаемость магазина (около 30 за сутки), соответственно, практически нет продаж. Товары магазина по ключевым словам находятся на 20 странице и дальше).

Требуется специалист со знаниями и опытом продвижения интернет-магазинов на торговых площадках, таких как Ebay, Etsy, Dawanda и т.д.

Что необходимо сделать:

1. Проанализировать магазин и то, что уже сделано для его продвижения в различных соц. сетях (FB, Pinterest, Twitter, Google +)

2. На основании анализа, дать рекомендации по улучшению/продвижению магазина. Создать план по оптимизации и продвижению магазина.

3.Реализовать запланированную работу (согласно поставленным целям).

Оплата:

1. Анализ сайта и разработка плана, оплачивает отдельно, по договоренности.

2. Оптимизация и продвижение – ежемесячно, в зависимости от объема работы, по договоренности.