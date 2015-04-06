Создание активности по соц сетям компании FB, Instagram, G+

Необходимо создать активность в социальных сетях:

ресурсы (по приоритетности от более приоритетных к менее): FB, Instagram, G+, twitter, VK

а именно:

1. Плавная и максимально естественная накрутка лайков на странице компании

2. Накрутка лайков и репостов в соц сетях на материалах группы,

3. Увеличение числа подписчиков по оговоренным параметрам. (не массовая)

4. Добавление материалов в инстаграм (при необходимости)

5. Создание видимой активности в соц сетях, комментарии отзывы и тд.

необходима работа не на количество!

Тематика продвигаемого ресурса: Эскорт (регион UK, EU)

Интересует:

- Комплексный подход

- бюджет и принципы раскрутки!

- Конкретно что вы и как можете предложить в рамках проекта

- возможно долгосрочное сотрудничество!

Не интересует: контекстная и таргетиророванная реклама