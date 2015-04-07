Рекламная кампания на Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки149 просмотров

Создать рекламный пост в Facebook (баннер + текст) и настроить рекламную кампанию на 3 недели.

Тема: фитнес тур для похудения

10 лет назад
DmitriyYu
Дмитрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров