Продвижение в социальных сетях и поиск партнеров

Вы разбираетесь в тизерной рекламе и рекламе ВК, умеете продвигать

различные продукты, умеете привлекать партнеров?!

Основные требования к выполнению задачи:

- Определенный опыт в данном деле (нужно показать результаты)

- Опыт в поиске партнеров, готовых раскручивать продукты

- Привлечение новых ТОПовых партнеров в раскрутку проектов

- Постоянное изучение новых способов раскрутки и постоянное

стремление к обучению новым техникам раскрутки товара.

Мы уже рассмотрели множество заявок и 90% «дельцов»

оказались пустышками, поэтому ищем действительно амбициозных

людей готовых выполнять поставленные задачи, при условии, что вы действительно

покажите отличные результаты.

Если вы ощущаете, что в полном обьеме подходите на

выполнение данных задач и можете показать 100% супер результат, то

ловите данную возможность.