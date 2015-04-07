Существует интернет-магазин по продаже колец с гравировкой на торговой площадке Etsy.com. В магазине порядка 200 наименований товара, ЦА – англоязычные покупатели, преимущественно из США и Европы. Проблема: Очень ...
Разработать SMM стратегию для групп строительного магазина
Разработать SMM стратегию для групп строительного магазина
Продажа кровельных, фасадных, заборных материалов (строительство)
Примеры сообществ, на которые хотелось бы походить:vk.com/club220_volt, vk.com/petrovichstd,ht tps...
География: 40 филиалов в РФ (соответственно вся России)
Аудитория: 99% мужчины 22-60 лет, которые строят себе дом/дачу, либо работают по специальности строительство, либо являются снабженцами в строительных компаниях
Цель:
- Повышение узнаваемости бренда
- Повышение продаж (переходы на сайт)
Задачи:
Разработать эффективную контентную концепцию (создавать, находить, публиковать)
Привлекать новых участников (реклама, приглашения, конкурсы и пр)
Повысить активность привлеченных участников (лайки, репосты)
Таргетинг - без фанатизма
Оплата в руб. (электронным способом), если у вас ИП - это плюс
От вас - цена сроки, портфолио
Заявки фрилансеров
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