Разработать SMM стратегию для групп строительного магазина

Продажа кровельных, фасадных, заборных материалов (строительство)

vk.com/zaospk

ok.ru/zaospk

fb.com/zaospk

Примеры сообществ, на которые хотелось бы походить:vk.com/club220_volt, vk.com/petrovichstd,ht tps...

География: 40 филиалов в РФ (соответственно вся России)

Аудитория: 99% мужчины 22-60 лет, которые строят себе дом/дачу, либо работают по специальности строительство, либо являются снабженцами в строительных компаниях

Цель:

- Повышение узнаваемости бренда

- Повышение продаж (переходы на сайт)

Задачи:

Разработать эффективную контентную концепцию (создавать, находить, публиковать)

Привлекать новых участников (реклама, приглашения, конкурсы и пр)

Повысить активность привлеченных участников (лайки, репосты)

Таргетинг - без фанатизма

Оплата в руб. (электронным способом), если у вас ИП - это плюс

От вас - цена сроки, портфолио