Аналитика бизнеса, предложения по развитию

Ищу специалиста с некоторым опытом аналитического исследоования малого бизнеса в контексте рыночной ситуации, его проблемных точек, перспектив развития. Нужна помощь в анализе и оценке ситуации, незамыленный взгляд со стороны, возможно предложениях о эфективных способах, путях развития проекта. Подразумевается также анализ некоторых лучших примеров конкуретной среды для сравнения.

Пожалуйста, обратите внимание - речь идет об аналитике самого бизнес-проекта и рыночной тенденции, не вебсайта в отдельности. То есть это НЕ ЕСТЬ вопросы типа места сайта в поисковиках, его тиц и прочих seo стандартных критериев