Существует интернет-магазин по продаже колец с гравировкой на торговой площадке Etsy.com. В магазине порядка 200 наименований товара, ЦА – англоязычные покупатели, преимущественно из США и Европы. Проблема: Очень ...
Аналитика бизнеса, предложения по развитию
Ищу специалиста с некоторым опытом аналитического исследоования малого бизнеса в контексте рыночной ситуации, его проблемных точек, перспектив развития. Нужна помощь в анализе и оценке ситуации, незамыленный взгляд со стороны, возможно предложениях о эфективных способах, путях развития проекта. Подразумевается также анализ некоторых лучших примеров конкуретной среды для сравнения.
Пожалуйста, обратите внимание - речь идет об аналитике самого бизнес-проекта и рыночной тенденции, не вебсайта в отдельности. То есть это НЕ ЕСТЬ вопросы типа места сайта в поисковиках, его тиц и прочих seo стандартных критериев
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