Комментарии к новостям в ВК

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Закрыт4 заявки165 просмотров

Находим новости где говорится о Конверсии.

Если у новости есть лайк или репост и смысл сообщения о увеличении конверсии (не о кросовках конверс) , то пишем туда коммент.

по моим ощущениям 50 комментов в день.

10 лет назад
Lifeexplorer
Роман 
42 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров