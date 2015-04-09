Продвижение группы в социальных сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок154 просмотра

Тема: Продажа шаров с гелием для праздников, свадеб...

Регион: Москва

Соц сети: Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Google+

Есть группы, недавно открытые, есть по 100 друзей.

Цель: увеличение ко-ва друзей, лайков, заказов, переходов на основной сайт.

Вопросы к Вам: Сколько стоит 1 соц сеть ? Сколько стоит все 4 вместе ?

Какие методы будете использовать ? Сколько реально наращивать друзей в месяц ?

10 лет назад
maximus123
Максим 
41 год
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров