Требуется помощь в настройке Facebook https://www.facebook.com/artcontract.ru Также консультации по пользованию страницы
Продвижение группы в социальных сетях
Тема: Продажа шаров с гелием для праздников, свадеб...
Регион: Москва
Соц сети: Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Google+
Есть группы, недавно открытые, есть по 100 друзей.
Цель: увеличение ко-ва друзей, лайков, заказов, переходов на основной сайт.
Вопросы к Вам: Сколько стоит 1 соц сеть ? Сколько стоит все 4 вместе ?
Какие методы будете использовать ? Сколько реально наращивать друзей в месяц ?
Заявки фрилансеров
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