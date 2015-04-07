Ведение групп 2х компаний в соцсетях (тематика- медицина)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт15 заявок216 просмотров

Ведение групп двух клиинк в соцсетях: клиники женского здоровья (репродуктология, лечение бесплодия, ЭКО) и клиники общей практики:

Составление плана публикаций

Создание иллюстрированных постов

Работа над привлечением пользователей в групп (никаких накруток и ботов, естественный прирост интересующихся пользователей)

Общение с аудиторией

Интерес к теме здоровья (не ЗОЖ, а именно здоровья) приветствуется.

Ждем от вас предложения по стоимости, примеры ваших работ.

Спасибо!

10 лет назад
nastya_on_line
Анастасия 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров