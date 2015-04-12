Раскрутка на Форумах

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки169 просмотров

обрый день, требуется специалист по раскрутке на определённых форумах:

1) Раскрутка аккаунтов до 10 на одном форуме

2) По тематическим форумам и городам

3) Добавление информации с ссылками на сайт

4) Общение с клиентами на форумах (частичное — то есть определённые ответы)

10 лет назад
myprlike
Алексей 
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров