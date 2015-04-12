Проект "Продвижение"

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок191 просмотр

Есть интернет-проект "Продвижение". Набрана дружная сплоченная команда, которая своим трудолюбием привела к расширению этого проекта. Нужен человек, который поможет наладить его быстрое развитие в сети. Сроки и размер оплаты - при общении.

10 лет назад
NikDanlev
Николай 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров