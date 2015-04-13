Постинг на игровых форумах и блогах

Требуется человек для постинга на игровых форумах и блогах. Вы должны знать игровую тематику и ПК, т.к. основная задача - проставлять ссылки на продвигаемый сайт. Причем ссылки не в виде спама, а "по делу". В виде советов, рекоммендаций, вопросов и т.д.

Список форумов будет предоставлен исполнителю. Оплата в рублях через вебмани.

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