Постинг на игровых форумах и блогах

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки178 просмотров

Требуется человек для постинга на игровых форумах и блогах. Вы должны знать игровую тематику и ПК, т.к. основная задача - проставлять ссылки на продвигаемый сайт. Причем ссылки не в виде спама, а "по делу". В виде советов, рекоммендаций, вопросов и т.д.

Список форумов будет предоставлен исполнителю. Оплата в рублях через вебмани.

Указывайте в заявке свой скайп для свзяи

10 лет назад
Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров