Продвижение группы VK

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок230 просмотров

Предложите продвижение группы ( 5 200 участников уже) Хотим, чтобы в группе было больше народу. Условия: не "нагонять" вв группу людей, чтобы общество не забанили. Аудитория - Калининградская область, живые люди!

Спасибо

10 лет назад
KOMILFOKD
38 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров