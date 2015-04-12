Предложите продвижение группы ( 5 200 участников уже) Хотим, чтобы в группе было больше народу. Условия: не "нагонять" вв группу людей, чтобы общество не забанили. Аудитория - Калининградская область, живые ...
Увеличение численности паблика ВК
Есть паблик ВК. Услуги микроавтобуса.
Задача: увеличит численность РЕАЛЬНЫМИ людьми из конкретного города.
Никаких ботов.
Предлагайте стоимость и какие методы будете использовать.
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