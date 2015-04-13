Онлайн проект "Продвижение"

Веду набор в бизнес-команду. Развиваем интернет-магазин в 63 странах мира. Широкое потребление разной ценовой категории. Деятельность только ОНЛАЙН. Официально, через банк. Стаж. Соц.пакет. Требования высокие. Работать надо.

Обязанности:интенсивное развитие проекта и эффективное построение работы, формирование команды проекта: должностные обязанности, набор и обучение персонала, мотивация и развитие продаж через интернет-канал ,разработка стратегии по увеличению объема продаж, маркетинговые мероприятия . У нас товары широкого потребления, начиная от мыла и зубной пасты, заканчивая парфюмом и аксессуарами.