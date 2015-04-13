Добавление Целевой Аудитории по критериям в сообщество

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок172 просмотра

Добавление Целевой Аудитории по критериям в сообщество, в соц. сети ВКонтакте.

Имеется активная, живая группа, с полезным информационным контентом.

Имеются полностью готовые фейковые страницы.

Обязательно - никаких ботов, собачек, и тому подобное.

Работа по 2-3 часа в день.

Ежедневная отчетность по скайпу или по емайлу.

Только профессионалы.

Большие объемы, возможно дальнейшее сотрудничество.

10 лет назад
Evgeny_taranov
Новрозов 
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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