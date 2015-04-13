Цели: • рост посещаемости сайта и групп в соц. сетях (увеличение кол-ва регистраций, лайков, блогеров); • повышение уровня продаж за счет привлечения целевых клиентов, используя наиболее эффективные инструменты; • достижение узнаваемости бренда ...
Добавление Целевой Аудитории по критериям в сообщество
Добавление Целевой Аудитории по критериям в сообщество, в соц. сети ВКонтакте.
Имеется активная, живая группа, с полезным информационным контентом.
Имеются полностью готовые фейковые страницы.
Обязательно - никаких ботов, собачек, и тому подобное.
Работа по 2-3 часа в день.
Ежедневная отчетность по скайпу или по емайлу.
Только профессионалы.
Большие объемы, возможно дальнейшее сотрудничество.
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