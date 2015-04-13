SMM продвижение

Цели:

• рост посещаемости сайта и групп в соц. сетях (увеличение кол-ва регистраций, лайков, блогеров);

• повышение уровня продаж за счет привлечения целевых клиентов, используя наиболее эффективные инструменты;

• достижение узнаваемости бренда

Обязанности:

1. ведение, наполнение и продвижение групп в соц. сетях (facebook, vkontakte), поддержание пользовательской активности в группах и на сайте

2. проведение акций и конкурсов, активное участие в обсуждениях и форумах;

3. создание креативных идей

4. написание информационных, рекламных текстов/статей/обзоров

5. написание пресс-релизов

6. наполнение сайта контентом

7. разработка стратегий по продвижению собственных продуктов компании через социальные сети с целью увеличения узнаваемости брендов и повышения лояльности потребителей

8. размещение информационных, рекламных текстов/статей/обзоров на внешних ресурсах

Требования:

1. наличие реализованных проектов в социальных сетях

2. опыт проведение акций

3. умение вести активность обсуждения в социальных сетях

4. знание основ PR

5. наличие реализованных проектов по PR-сопровождению брендов

6. умение создавать информационные поводы, размещать и реализовывать их

7. умение писать коммерческие тексты

8. умение писать информационные тексты

9. умение писать пресс-релизы