Раскрутка группы рекламного агенства в FB, VK, youtube

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок169 просмотров

Нужно разработать концепцию и привлечь в группы пользователей.

Планируется работать по варианту контент маркетинга, публикуя сначала инфу на сайте (снимать видео, публикуя блог, кейсы и предложения.)

Направление - рекламние агентство (Реклама на ТВ, Реклама в Интернете, Дизайн)

География Украина - Западная Украина.

В будущем возможно сотрудничество на базе субподряда по линии SMM

10 лет назад
leosgroup
Виктор 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров