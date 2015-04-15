Продвижение группы ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок180 просмотров

Имеется группа интернет-магазина (http://vk.com/tablehero). Хочется увеличить количество участников и понять, как можно привлекать трафик в группу и в магазин через ВК. Выслушаю конкретные предложения с ориентировочной стоимостью.

10 лет назад
cuHopTuK
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров