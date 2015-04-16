Имеется группа интернет-магазина (http://vk.com/tablehero). Хочется увеличить количество участников и понять, как можно привлекать трафик в группу и в магазин через ВК. Выслушаю конкретные предложения с ориентировочной стоимостью.
Администратор для разового наполнения контеном сообщества ВКонтакте
Способ оплаты — прямая оплата Исполнителю на его кошелек или счет
Посты в группах Контакта по тематике:
здоровье, психология, эзотерика,
рецепты – в т.ч. выгрузка в альбомы.
Оплата – 5-10 рублей/пост. Объем работы - 100-5000 постов (оговаривается индивидуально)
Требования: опыт работы админом, аккуратность, грамотность, опыт работы, представление о тегах/гиперссылках, знания автопостинга и т.д.
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