Администратор для разового наполнения контеном сообщества ВКонтакте

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт12 заявок223 просмотра

Способ оплаты — прямая оплата Исполнителю на его кошелек или счет

Посты в группах Контакта по тематике:

здоровье, психология, эзотерика,

рецепты – в т.ч. выгрузка в альбомы.

Оплата – 5-10 рублей/пост. Объем работы - 100-5000 постов (оговаривается индивидуально)

Требования: опыт работы админом, аккуратность, грамотность, опыт работы, представление о тегах/гиперссылках, знания автопостинга и т.д.

10 лет назад
olany
31 год
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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