Раскрутка аккаунта в Pinme.ru

Интернет-магазину требуется продвижение-посты в соц. сетях : инстаграм и группу вконтакте, ЦЕНА УКАЗАННА ЗА ДВА ПРОЕКТА.,Желательно один человек на два проекта.Акаунты созданы, необходимо продвижение и наполнение новостями,фото и т.д. Предпочтительно девушки т.к товары на сайте ...