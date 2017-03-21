Добрый день!
Спасибо, что зашли на мою страницу.
Имея десятилетний опыт работы в PR и рекламе,уверена, что смогу предложить оптимальное и эффективное решение ваших задач.
Предлагаю следующие услуги:
- Написание и рерайт текстов (новости, интервью, наполнение сайтов «под ключ», создание корпоративных изданий, рекламные тексты, тексты рассылок, нейминг, слоганы).
- Реклама (разработка медиапланов, рекламных материалов(тексты, рекламные макеты, листовки, баннера и пр.) медиабаинг, контроль размещения и анализ эффективности).
- SMM (создание, наполнение, ведение и продвижение групп и страниц в социальных сетях, аналитика).
Портфолио
- Как из 5 тысяч сделать 50251 просмотр
- Администрирование страницы154 просмотра
- Администрирование страницы150 просмотров
- Администрирование страницы159 просмотров
- Администрирование страницы139 просмотров
- Администрирование страницы181 просмотр
- Кадры, которые решают все146 просмотров
- Инвестиции и инвесторы – когда ждать приток длинны137 просмотров
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$2/час
от 1 дня
#168
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
#331
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
от 1 дня
#655
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
#875
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от 1 дня
#2081