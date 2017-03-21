Добрый день!

Спасибо, что зашли на мою страницу.

Имея десятилетний опыт работы в PR и рекламе,уверена, что смогу предложить оптимальное и эффективное решение ваших задач.

Предлагаю следующие услуги:

Написание и рерайт текстов (новости, интервью, наполнение сайтов «под ключ», создание корпоративных изданий, рекламные тексты, тексты рассылок, нейминг, слоганы).

Реклама (разработка медиапланов, рекламных материалов(тексты, рекламные макеты, листовки, баннера и пр.) медиабаинг, контроль размещения и анализ эффективности).