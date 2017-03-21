ketrinesh

Екатерина ketrinesh

 
38 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Добрый день!

Спасибо, что зашли на мою страницу.

Имея десятилетний опыт работы в PR и рекламе,уверена, что смогу предложить оптимальное и эффективное решение ваших задач.

 

Предлагаю следующие услуги:

 

  • Написание и рерайт текстов (новости, интервью, наполнение сайтов «под ключ», создание корпоративных изданий, рекламные тексты,  тексты рассылок, нейминг, слоганы).
  • Реклама (разработка медиапланов, рекламных материалов(тексты, рекламные макеты, листовки, баннера и пр.) медиабаинг, контроль размещения и анализ эффективности).
  • SMM (создание, наполнение, ведение и продвижение групп и страниц в социальных сетях, аналитика).
Буду рада сотрудничеству!
Рерайт текстаРекламный текст
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$2/час
от 1 дня
#168
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
#331
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
от 1 дня
#655
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
#875
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от 1 дня
#2081