увеличение количества подписчиков
Провести е-мейл компанию
1. Провести Рассылку 2. Провести Подачу объявлений 3. Сделать Размещение информации и ведение аккаунта на форумах, там где пользуется спросом продажи 4. Сбор email по моей теме 5. рассылка предложений по скайп продажи
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Интернет-магазину требуется продвижение-посты в соц. сетях : инстаграм и группу вконтакте, ЦЕНА УКАЗАННА ЗА ДВА ПРОЕКТА.,Желательно один человек на два проекта.Акаунты созданы, необходимо продвижение и наполнение новостями,фото и т.д. Предпочтительно девушки т.к товары на сайте ...Социальные сети (SMM и SMO)22 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $700
Здравствуйте У меня инфобизнес в нише обучения созданию бизнеса с нуля Необходимо: настроить рекламу в одной из соц. сетей: либо ВКонтакте, либо Facebook, либо Одноклассники для набора людей на вебинары ...Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно разработать концепцию и привлечь в группы пользователей. Планируется работать по варианту контент маркетинга, публикуя сначала инфу на сайте (снимать видео, публикуя блог, кейсы и предложения.) Направление - рекламние агентство (Реклама на ТВ, ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Способ оплаты — прямая оплата Исполнителю на его кошелек или счет Посты в группах Контакта по тематике: здоровье, психология, эзотерика, рецепты – в т.ч. выгрузка в альбомы. ...Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт10 лет назад
Имеется группа интернет-магазина (http://vk.com/tablehero). Хочется увеличить количество участников и понять, как можно привлекать трафик в группу и в магазин через ВК. Выслушаю конкретные предложения с ориентировочной стоимостью.Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо размещение комментариев на форумах Москвы и области. Список Ваш, форум должен содержать раздел про ремонт или строительство. Постинг на тему ремонт и строительство, текст для размещения дадим. Пожалуйста, указывайте цену ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно привлечение целевого трафика на лендинг tekhosmotr24.ru с оплатой за заявки из Москвы и Московской области. Оплачиваются такие действия: заполнение любой заявки на сайте (с подтверждением заявки по телефону), телефонные звонки, обращения в онлайн ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $600
Добавление Целевой Аудитории по критериям в сообщество, в соц. сети ВКонтакте. Имеется активная, живая группа, с полезным информационным контентом. Имеются полностью готовые фейковые страницы. Обязательно - никаких ботов, собачек, ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт10 лет назад
Цели: • рост посещаемости сайта и групп в соц. сетях (увеличение кол-ва регистраций, лайков, блогеров); • повышение уровня продаж за счет привлечения целевых клиентов, используя наиболее эффективные инструменты; • достижение узнаваемости бренда ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт10 лет назад