Дизайн и функционал группы Вконтакте

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  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт13 заявок204 просмотра

Нужно сделать дизайн группы Вконтакте

Как тут https://vk.com/domvesti

Не копию точною, кое что подправить но в целом так же.

10 лет назад
ofyk
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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