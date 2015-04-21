Подписчики в паблик вк

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок172 просмотра

Требуется привлечение живых людей в группу Вконтакте (сообщество кинофильмы).

Только живые люди, добровольно вступившие в группу, только белые способы!

Предлагайте ваши цены, количество и сроки. Оплата частями (обсуждается).

С вас портфолио (примеры удачных проектов, довольные клиенты) и подробный план работы.

Кол-во подписчиков от 1000 и выше(также обговаривается)

10 лет назад
Alekpanenko
Александр 
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров