Раскрутка и продвижение группы Вконтакте. Тема - автозапчасти.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт13 заявок179 просмотров

Группа с небольшим количеством участников. Нужно:

1. Расширить количество участников.

2. Раскручивать группу, для того чтобы увеличить продажи интернет-магазина именно через социальные сети.

3. Активное продвижение

10 лет назад
Lensita
Елена 
41 год
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров