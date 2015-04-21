Авторская система планирования Профиплан. Задача повысить осведомленность о продукте и увеличить количество покупок. Приветствуются нестандартные подходы. www.plan4profi.com
Раскрутка и продвижение группы Вконтакте. Тема - автозапчасти.
Группа с небольшим количеством участников. Нужно:
1. Расширить количество участников.
2. Раскручивать группу, для того чтобы увеличить продажи интернет-магазина именно через социальные сети.
3. Активное продвижение
Заявки фрилансеров
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