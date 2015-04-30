Ищу человека который может совмещать в себе функции медиабайера и медиапланера. Основное направление - размещение рекламы в Instagram. Вы должны иметь опыт составления медиапланов и покупки рекламы в соц сетях. ...
Группа ВК
Привет, нужно создать группу ВК. Тематика автоматические ворота. Сделать меню (4 пункта).
Цена вопроса? Сроки? Можно ли вставить калькулятор для расчёта стоимости?
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