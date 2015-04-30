Группа ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен8 заявок242 просмотра

Привет, нужно создать группу ВК. Тематика автоматические ворота. Сделать меню (4 пункта).

Цена вопроса? Сроки? Можно ли вставить калькулятор для расчёта стоимости?

10 лет назад
Kreml
49 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Anna_Ant
Анна 
41 год
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$20
3 дня
Анна оперативно и точно выполнила задание. Предоставила несколько макетов на выбор, учла все пожелания, всегда на связи, отвечает очень оперативно. В дальнейшем будем с ней сотрудничать. Рекомендую!
Грамотный заказчик, ставит четкие цели, хорошая и быстрая обратная связь, быстрая оплата работы. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Anna_Ant
Анна 
41 год
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад