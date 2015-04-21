Продвижение нового продукта

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт15 заявок276 просмотров

Авторская система планирования Профиплан.

Задача повысить осведомленность о продукте и увеличить количество покупок. Приветствуются нестандартные подходы.

www.plan4profi.com

10 лет назад
s200680
Юрий 
57 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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