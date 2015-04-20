Модерация и ведение обсуждений в профессиональных группах в соцсетях

Цель проекта: Продвижение услуги по мотивированию и подаркам для сотрудников в соцсетях.

ЦА: HR-директора, менеджеры по мотивации развитию персонала, социальным льготам и компенсациям крупных компаний

Задача: Регистрация под несколькими именами и активное участие в обсуждениях в профессиональных группах на LinkdIn, Facebook, VK, Одноклассники

Активное участие в узкоспециализированных профессиональных сообществах, подтверждение своей профессиональной компетентности в группах и получение доверия группы ,

инициация обсуждений на нужную тему с закоммуфлированной рекомендацией услуги со ссылкой на сайт клиента.

Прошу прислать Ваше релевантное портфолио, предложить Вашу стоимость за месяц и соотв. количественные показатели.