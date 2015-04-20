Приветствую. Мне требуется продвижение группы вк, точнее увеличение численности и популярности. Если будут боты-задание не выполнено. Предлагайте сроки и цены. Тематика группы-музыка. Можете ознакомиться: http://vk.com/corporate_music
Модерация и ведение обсуждений в профессиональных группах в соцсетях
Цель проекта: Продвижение услуги по мотивированию и подаркам для сотрудников в соцсетях.
ЦА: HR-директора, менеджеры по мотивации развитию персонала, социальным льготам и компенсациям крупных компаний
Задача: Регистрация под несколькими именами и активное участие в обсуждениях в профессиональных группах на LinkdIn, Facebook, VK, Одноклассники
Активное участие в узкоспециализированных профессиональных сообществах, подтверждение своей профессиональной компетентности в группах и получение доверия группы ,
инициация обсуждений на нужную тему с закоммуфлированной рекомендацией услуги со ссылкой на сайт клиента.
Прошу прислать Ваше релевантное портфолио, предложить Вашу стоимость за месяц и соотв. количественные показатели.
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