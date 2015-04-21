Создать группу в контакте

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Закрыт16 заявок201 просмотр

Доброго всем дня. есть необходимость в создании группы - магазин детских шмоток. создать саму группу о оценить бюджет по продвижению, наращиванию участников, сроки. бюджет ограничен, ставьте минимальную цену за которую готовы работать. ссылки на портфолио приветствуются.

10 лет назад
cap4ik
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров